Osmangazi Belediyesi daha temiz bir dünya için farkındalık amaçlı çöp toplama etkinliği düzenledi.

Her yıl Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü’nde insanlarda temiz çevre bilincinin oluşması ve daha temiz bir dünya için Osmangazi Belediyesi çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Daha temiz bir çevre oluşturmak için düzenlenen çöp toplama etkinliğine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Tolga Kornoşor ve Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelleri katıldı. İnkaya Çınarı ve İnkaya Piknik alanı arasındaki 1 kilometrelik alanda 250 kilo çöp toplanarak Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturuldu.

Temiz bir çevre için çöplerimizi yerlere atmayalım

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, "Bugün Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak İnkaya mahallemizde temizlik çalışması yaptık. Bu etkinliği her yıl Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü’nde yaparak bir farkındalık oluşturmak istedik. Temiz bir çevre için kirletmeyelim, çöplerimizi yerlere atmayalım" dedi.