Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda faaliyet gösteren işletmelerde kontrol görevlileri tarafından hijyen ve teknik koşullar başta olmak üzere mevzuata uygunluk açısından resmi incelemeler gerçekleştiriliyor.

Açıklamada, hassas tüketici gruplarından biri olan öğrencilerin sağlığı için kantin ve yemekhanelerdeki gıda güvenliğinin titizlikle denetlendiği vurgulandı. Ayrıca, velilerin denetim süreçlerine şeffaf biçimde ulaşabilmesi için “Tarım Cebimde” uygulamasının kullanıma açık olduğu hatırlatıldı.