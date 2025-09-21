

Yangın saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf D.(35) yönetimindeki 06 DFV 291 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.