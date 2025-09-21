26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde yapılacak üç özel seferle yolcular, Batı Karadeniz’in eşsiz doğasını ve kültürünü keşfetme fırsatı bulacak.

Ankara–Zonguldak hattında işleyecek tren, Karabük’ün Yeşilyenice bölgesinde gezi amaçlı duraklayacak. Dönüş güzergâhında ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik’te mola verilecek. Böylece yolcular, tarih ve doğayı bir arada deneyimleyebilecek.

Bir yemekli ve altı yataklı vagondan oluşan Karaelmas Ekspresi, toplam 120 yolcuya konforlu bir seyahat imkânı sunacak.