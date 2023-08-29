Balıkesir’de asayiş polislerinin il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.