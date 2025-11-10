Bugün saat 09:41 sıralarında Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremi AFAD, büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Sarsıntı Bursa genelinde de hissedildi. Özellikle merkez ilçelerde ve yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar tarafından hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

15 BİN ARTÇI MEYDANA GELDİ

İlk 6,1 depremin yaşandığı 10 Ağustos'tan bu sana yaklaşık 15 bin artçının meydana geldiğini duyuran uzmanlar, bu durumu "deprem fırtınası" olarak değerlendiriyor. Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almıştı. Peş peşe depremlerin ardından Sındırgı afet bölgesi ilan edilmişti.

Kaynak: HABER MERKEZİ