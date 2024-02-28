BAÜN Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu tarafından, 63 yaşındaki hastaya Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde yapılabilen ve Mid-Cab tekniği olarak da bilinen minimal invaziv cerrahi (kapalı yöntem) ile 3 santimlik kesiden koroner baypas ameliyatı yapıldı.

Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin ve güncel uygulamaların yakından takip edildiği Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, Balıkesir ve çevresinde önemli bir sağlık merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Balıkesir ve bölgesinde üst düzey nitelikli cerrahi işlemlerin adresi konumunda bulunan BAÜN Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu tarafından, 63 yaşındaki hastaya Mid-Cab tekniği olarak da bilinen minimal invaziv cerrahi (kapalı yöntem) ile 3 santimetrelik kesiden koroner baypas ameliyatı yapıldı.

BAÜN Hastanesi’ne başvuran 63 yaşındaki Nasuh Ünal, gerçekleştirilen tahlil, tanı ve teşhis sürecinin ardından minimal invaziv cerrahi için uygun görüldü. Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşan kalp konseyinde uygunluğu kontrol edilen hastaya, koroner arter hastalığı nedeniyle minimal invaziv cerrahi ile baypas ameliyatı yapıldı.

Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu: "Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde yapılabiliyor"

Konu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, "Balıkesir’de ilk niteliği ile başladığımız minimal invaziv cerrahi ile baypas ve kapak ameliyatlarını, tecrübeli ekibimiz ve hastanemize yeni alınan cihaz ve ekipmanlar ile daha standart şartlarda ve rutin olarak yapabiliyoruz. Hızlı iyileşme süreci, hareket kısıtlaması olmaması ve hastaların normal hayata daha hızlı dönmeleri gibi avantajları bulunan bu yöntem için uygun olan hastalara öncelik vererek ameliyatlarımızı sürdürüyoruz. Bu işlemler Türkiye’de sınırlı merkezde yapılabiliyor. Biz de Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’nde bu işlem gibi birçok nitelikli cerrahi işlemi gerçekleştirerek hastalarımızın şehir dışına sevklerine ihtiyaç duyulmadan şehrimizde tedavilerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda asistanlık eğitimi ile de uzman hekimlerin yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kalp ve damar hastalıkları yönünde yoğun teknolojik gelişmeler bulunduğunu dile getiren Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, "Klinik olarak bu teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Özellikle büyük kesilerle yapılan ameliyatları daha küçük kesilerle ya da hiçbir kesi olmadan anjiyoyla yapabiliyoruz. Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalından oluşan kalp takımı olarak birlikte hareket ediyoruz. Bu hastamızda da sol meme altından 3 santimlik bir kesi ile işlemi gerçekleştirdik. Klasik yöntemde kalbe ulaşmak için halk arasında ’iman tahtası’ olarak da bilinen sternum kesilmesi gerekmekte ve bu yöntem için geniş bir kesi gerekmekte, ameliyat sonrası nekahat dönemi de uzamaktadır. Minimal invaziv cerrahi ile baypas ameliyatında ise böyle bir durum olmadığı için hastanın normal hayata dönme süresi hızlanmaktadır. Klasik yöntemde 10 gün süren yatış süresi, minimal invaziv cerrahi ile 2-3 güne inmektedir" dedi.