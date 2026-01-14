Misyonun iptal edilmesinde en belirleyici faktör, projenin son derece yüksek maliyeti ve teknik açıdan taşıdığı zorluklar oldu. Başlangıçta yaklaşık 11 milyar dolar olarak öngörülen bütçenin, yeni tasarım düzenlemeleriyle 7 milyar dolara düşürülmesi hedeflense de ABD Kongresi bu tutarı kabul edilebilir bulmadı.

Perseverance gezgini, görevin ilk safhasını başarıyla tamamlayarak Mars yüzeyinde özenle seçilmiş toplam 33 örnek tüpünü toplamıştı.

NASA, bu örneklerin Dünya’daki ileri teknoloji laboratuvarlarda analiz edilmesinin Mars’ın geçmişte yaşama elverişli olup olmadığına dair tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracağı görüşündeydi. Ancak misyonun iptaliyle birlikte bu tüplerin geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

Yarışta Çin öne geçebilir

NASA'nın bu kararının ardından, Mars'tan örnek getiren ilk ülke olma yarışında gözler Çin'e çevrildi. Çin'in de benzer bir misyon planı bulunuyor; ancak bu proje NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak çalışması kadar karmaşık ve bilimsel odaklı değil. Çin'in planı daha çok "al ve getir" mantığına dayanırken, NASA'nın bıraktığı boşluk Pekin yönetimi için büyük bir fırsat sunuyor.