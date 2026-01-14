Kaza saat 17.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde sürücü Barış G.(35) yönetimindeki 34 ZP 7345 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 50 metre savrulan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ve otomobildeki yolcu Özcan S.(33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç