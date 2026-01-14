Nilüfer Belediyesi’nin, farklı disiplinlerin metodolojilerine odaklanan “Nasıl Yapmışlar?” söyleşi serisinin yeni yıldaki ilk oturumu Pancar Deposu’nda düzenlendi. Söyleşide, Doç. Dr. Levent Ünsaldı, sosyolojinin kurucu isimlerinden Emile Durkheim ve onun toplumsal olgulara yaklaşımını mercek altına aldı.

Söyleşide Doç. Dr. Levent Ünsaldı, Durkheim sosyolojisinin temelini oluşturan “toplumsal olanın inşası” üzerine bir çerçeve çizdi. Durkheim’in toplumu sadece bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan bir toplam olarak değil, bireyim ötesinde var olan, kendine özgü kuralları bulunan ve bireye yön veren bir yapı olarak ele aldığı vurgulandı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği buluşmada; normların, değerlerin ve kolektif inançların gündelik hayatı nasıl şekillendirdiği üzerinde duruldu. “Normal” olanın neye göre belirlendiği ve sınır ihlallerinin toplumsal düzendeki karşılığı tartışıldı.

Söyleşide ayrıca Durkheim’in terminolojisinde önemli bir yer tutan “normal ile patolojik ayrımı” ve toplumsal düzenin işleyişinde meydana gelen kırılmaları ifade eden “anomi” kavramı da ele alındı. Toplumsal düzenin hangi koşullarda sarsıldığı ve bu belirsizlik durumlarının nasıl okunabileceği katılımcılarla birlikte konuşuldu.

Pancar Deposu’nda düşünce dünyasının önemli isimlerini ve yöntemlerini odağına alan “Nasıl Yapmışlar?” serisinin bir sonraki buluşmasında ise Max Weber sosyolojisi işlenecek.