WhatsApp’a yeni bir özellik daha eklenmeye hazırlanıyor. Meta, WhatsApp profil sayfalarına kapak fotoğrafı eklenmesine olanak tanıyan seçeneği test sürecine aldı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, kapak görselleri aracılığıyla profillerini daha kişisel hale getirebilecek.

WhatsApp’ın iOS Beta 26.1.10.71 sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, X’teki profil yapısına benzer şekilde, kullanıcının profil fotoğrafının üst bölümünde konumlandırılacak.

Öte yandan WhatsApp Business kullanıcıları için bir süredir kapak fotoğrafı desteği zaten sunuluyor. Bu yüzden tamamen yeni bir özellik olarak görülmüyor. Yalnızca daha fazla kişinin kullanımına sunulacak olmasıyla dikkat çekiyor. Mesajlaşma uygulamasına getirilmesi beklenen bu imkan uygulamayı sosyal medya platformlarına daha da yaklaştıracak.