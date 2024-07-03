Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Akıllı Ova Projesi, üreticilere büyük kolaylık sağlıyor. İlaçlama zamanından su kullanımına kadar, toprak analiziyle üreticinin desteklendiği projede üreticinin tarımsal üretim planlaması yapılıyor.

Proje kapsamında yapılan eğitimlerde, modern tarım teknikleri ve teknolojileri, bilinçli gübreleme ve sulama, toprak koruma ve tarımsal üretimde verimi artırma gibi konularda bilgiler verilerek Akıllı Ova Projesinde yürütülen çalışmalarda kırsal mahallelerde gözlem drone uçuşları ile toprak analizleri yapılarak haritalandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Balıkesir Bigadiç İlçesinde hayata geçirilen Akıllı Ova Projesi kapsamında Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, İlçe Müdürü Tezcan Koç yürütülen çalışmalara eşlik ederek toprak analizi yaptı.

İl Müdürü Erkan Alkan, uygulanan projenin üreticilerin yetiştireceği ürünün gübrelenmesinden sulanmasına kadar modern tarım teknikleri ile oluşturulan toprak haritalarıyla desteklenerek kaynak israfının önlenmesi, verim ve kalite artışı ile tarımsal üretimin planlanmasının önemine değinerek diğer ilçelerde de projenin yaygınlaşacağından bahsetti.

Tarım arazilerinde ekipmanlar, sensörler, veri toplama sistemleri, drone ve yapay zekâ gibi modern teknolojiler kullanılarak toprak ve su kaynaklarının daha verimli kullanımı sağlanacak, toprak kirliliği, sulama ve gübreleme israfları azaltılacak, hastalık ve zararlılara karşı daha etkili bir mücadele yürütülerek çiftçilerin refahı ve tarımsal potansiyel en üst seviyeye çıkarılması planlanlanıyor.