’Amatör Spor Haftası’ açılışı korteji ve çelenk sunumu ile başlayacak; sporun birleştirici gücü sayesinde sporcuları, gençleri ve sporseverleri bir araya getirerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ederken, aynı zamanda dostluk ve dayanışma ruhunu da pekiştirecek.

Herkes İçin Spor etkinlikleri, 8-9 yaş grubu için Can Cangök Futbol Turnuvası, Adnan Menderes Bisiklet Yarışları, Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası, Gürcan Demirsıkan Muay Thai Turnuvası gibi etkinliklerle sporcular hem sporun keyfini yaşayacak hem de centilmence rekabet edecekler.

’Amatör Spor Haftası’ boyunca düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra, yılın en dikkat çeken başarılı sporcuların ödüllendirileceği "Sporun En’leri Ödül Töreni" ve spor dünyasının öne çıkan isimlerinin katılımıyla gerçekleşecek "Zirvedeki Sporcular Buluşmaları" söyleşi programı ile Amatör Spor Haftası sona erecek.