Kaya'nın yerine ise Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü görevini yapan Şerafettin Akşahin atandı.

Görev değişikliği sonrası Okan Kaya, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. Başkan Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü görevini başarıyla tamamlayarak yeni görevine atanan Sayın Okan Kaya’ya, şehrimize bugüne kadar sunduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Öte yandan İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü görevine Orhaneli Orman İşletme Müdürü Şerafettin Akşahin atandı. Akşahin, daha önce İnegöl’de müdür yardımcılığı ve şeflik görevlerinde bulundu.