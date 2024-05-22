Burhaniye ilçesinde, bir araya gelen Burhaniye Çevre İnisiyatifi ve Çevre Platformu üyesi vatandaşlar Ören plajında açıklama yaptı. Ellerinde pankartla plaja gelen vatandaşlar. sahillerin v edere kenarlarının ranta kurban edilmemesi istedi.

Burhaniye’de yaz gelirken sahiller hareketlenirken çevrecilerde kıyıların işgal edilmemesini istedi. Burhaniyeli çevreciler, yetkililere seslerini duyurmak için harekete geçti. Kıyıların işgal edildiğini anlatan Burçep Üyesi Hatice Engin, “Burhaniye’de özellikle kıyılar çeşitli işletmeler tarafından işgal edilmiştir. Ama bunun yanında derelerimiz de de durum iyi değil. Çünkü kıyı dediğimiz zaman sadece denizi anlamıyoruz. Derelerimiz de işgal altında. Dere kıyılarımız işgal altında. Örneğin. birinci derece sit alanı olan koruma alanı olan Kadıncık deresi, etrafı ve Karınca deresi bizim en büyük sorumuz. Karınça deresi ve Akçay sulak alanı etrafı ne yazık ki imara açılıyor. Havran deresi etrafını da sanayi ve evsel atıklar kirletiyor. Biz bunların hepsine karşıyız. Önlem alınmasını istiyoruz” dedi. Burhaniye Halk İnisiyatifinden İbrahim Doğan da, “Burhaniye Halk İnsiyatifi olarak Burhaniye Burçep ile birlikte bizde kıyıdan ekibinin içinde yer alıyoruz. Amacımız, Burhaniye’deki sahillerimizin plajlarımızın ranta ve sermayeye açılmaması. Bunun dışında özel bir şeyimiz yok. Zaten Halk İnisiyatifinin amacı da sularımızın doğamızın ormanlarımızın korunmasıdır. Bizim özel olarak beklediğimiz kesinlikle sahiller ranta açılmamalı. Sahiller hakkındır. Bu anayasa da belirtilmiştir. Buna uygun davranılmalı” dedi. Eşref Dağ ise, “Bizim özellikle altını çizmek istediğimiz vurgulamak istediğimiz şey şurasıdır. Sadece kıyı işgalleri değil, temiz bir denize de ihtiyacımız var. Derelerimiz büyük bir tehdit altında. Çünkü kirleticilerimiz çok fazla. Bu kirleticilerle ilgili ne yazık ki Burhaniye de çok fazla yapılan bir şey yok. İşletmeler direk atıklarını dere yataklarına veriyorlar. Oradan da denize akıyor. Maalesef öyle de bir kirlilik var. Göllerimizde de ha keza aynı şekilde. İşgal altında. Turizm adı altında işgaller var. Bundan da rahatsızız. Bunların halka açılması önemli” diye konuştu.