Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çevreci kuruluşlar, Ören plajında çöp topladı. Vatandaşları duyarlı olmaya çağıran çevreciler farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Burhaniye’de çevreci vatandaşlar, temizlik için Ören plajına indi. Sonar Arama Kurtarma Derneği Başkanı Kerem Altınhan, yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti. Etkinliğe katılan vatandaşlara eldiven ve poşet dağıtılırken, plaj boydan boya gezildi ve toplanan çöpler de konteynerlere atıldı. Etkinliğe Ören Mahalle muhtarı İlker Kurt da destek verdi. Muhtar, vatandaşlarla birlikte çöp topladı. Farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Hatice Engin, “ Sonar, Burhaniye Çevre Platformu.ve Halk İnisiyatifi gibi gruplarla bir farkındalık oluşturmak üzere Ören plajında temizlik kampanyası başlattık. Denizimiz çok değerli. Çünkü denizden besleniyoruz. Bizim burada turizmimiz denizden besleniyor. Esnafımız denizden besleniyor. Denizimizin kirliliğinin önüne geçmek lazım. Sahillerimizin temiz olması gerekiyor. Derelerimizin temiz olması gerekiyor. Biz temiz Burhaniye’nin mücadelesini veriyoruz” dedi.

Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt da, “ Çevreci arkadaşlardan gelen davet sebebiyle bizlerde Ören muhtarlığı olarak eşlik ettik. Ama, çevre duyarlılığı uyandırmak. Sahillerimiz hepimizin. Bizler korumakla sorumluyuz. Gelecek nesillere temiz bir sahil bırakmak, çevre bırakmak amaç bu. Ben katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.