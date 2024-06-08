Çanakkale’de motosiklet üzerinde 2’si çocuk 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 ‘si çocuk 3 kişide kask olmadığı görüldü. Sadece motosiklet sürücüsünün kask takması ise dikkat çekti.

Çanakkale’de iki kişilik motosiklete 2’si çocuk 4 kişi bindi. Troya Caddesi üzerinde 2 kişilik motosiklete 2’si çocuk 1’i kadın 4 kişinin binmesi görenleri hayrete düşürdü. Motosiklete binen 4 kişiden sadece motosiklet sürücüsünde kask olması dikkat çekti. Çocuklardan biri sürücünün önüne ayakta dururken, diğer çocuğun ise erkek ile kadının arasında koltukta oturarak gittiği görüldü. Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletteki 4 kişi hiçbir şeye aldırmadan yollarına devam etti.