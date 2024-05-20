‘Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’de Gençlik Var’ sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gençlik Festivali’ kapsamında Avlu Yaşam Merkezi, birbirinden farklı konserlere sahne oldu. Konserlere katılan Başkan Ahmet Akın’a, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 16-19 Mayıs günleri arasında Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’de Gençlik Var’ sloganıyla düzenlediği çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan ‘Gençlik Festivali’ 4 gün boyunca Avlu Yaşam Merkezi’nde vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. 16 Mayıs’ta Avlu Fatih Salon’da Kahramanlık Türküleriyle başlayan konserler; sonraki üç gün boyunca Avlu Havuzlu Amfi’ye kurulan sahneden gerçekleştirildi. 17 Mayıs’ta Osman Çiçek, 18 Mayıs’ta Avlu Gençlik Orkestrası Mod10, 19 Mayıs’ta ise Ayhan Erden konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Hep bir ağızdan söylediler

Türk Halk Müziğinin en seçkin eserlerinin yer aldığı Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Sanatçısı Osman Çiçek konserinde vatandaşlar alanı doldurdu. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, unutulmaz bir Türk Halk Müziği gecesi yaşadı.

8-18 yaş aralığında birbirinden yetenekli 45 gencin oluşturduğu Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından kurulan MOD10 Gençlik Orkestrası, performansıyla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Büyükşehir Belediye Konservatuarı Sanatçısı Umut Ayral’ın şeflik yaptığı orkestra, birbirinden seçkin şarkıları Balıkesirliler için seslendirdi. Türk Pop Müziği’nin eşsiz parçalarının her birine vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. MOD10 Gençlik Orkestrası, vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

19 Mayıs Pazar günü gençlik yürüyüşünün hemen ardından gerçekleştirilen ve Gençlik Festivali’nin kapanış konseri olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Sanatçısı Ayhan Erden konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın konsere, eşi Arbil Akın ile birlikte katılım gösterdi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Ahmet Akın, vatandaşlarla sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.