İran’ın güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran basını, dakikalar önce bölge sakinlerinin birkaç patlama sesi duyduğunu aktarırken, seslerin kaynağı ve tam olarak hangi noktadan geldiğinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.



İran basını: "Keşm Adası’ndaki ticari iskele hedef alındı"

İran basınının Bender Abbas’taki saha incelemelerine dayandırdığı haberinde, İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında yaşanan karşılıklı çatışmalar sırasında adada ki Behmen İskelesi’nin ticari bölümlerinin bir kısmının hedef alındığı bildirildi.

Ayrıca söz konusu olayın ardından farklı iddialar gündeme gelirken, İsrailli kaynaklar, İsrail basınına İran’daki patlamalara ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin İran'da meydana gelen patlamalarla bağlantısı olmadığını öne sürdü. Bazı kaynaklar ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait savaş uçaklarının iskeleyi hedef aldığı iddiasında bulundu.