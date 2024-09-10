Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahsı yakaladı.

Balıkesir’de suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla jandarma tarafından bir hafta boyunca yapılan asayiş uygulamalarında; 0-5 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs, 5-10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ve 10 Yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 13 yıl 6 ay cezası bulunan bir şahıs olmak üzere toplamda 19 şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda ayrıca ASAL yakalama kaydı bulunan 118 şahıs, ifadeye yönelik aranan 35 şahıs olmak yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti.