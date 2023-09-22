Balıkesir’de jandarma ekipleri kent genelindeki huzur operasyonlarında 4 bin 425 şahsın kimlik kontrolünü yaptı, çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile il genelinde 68 ekip ve 242 personelin katılımı ile icra edilen “Şok Asayiş Uygulaması” dahilinde; 4 bin 425 şahsın, 2 bin 10 aracın sorgusunu gerçekleştirdi. Sorgulama sonucunda 76 araca cezai işlem uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 19’u yokmama kaçağı ve bakaya, 1 yağma, 1 yaralama, 1 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1 dolandırıcılık, 1 tehdit ve 18 düzensiz göçmek olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.