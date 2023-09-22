Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin üretim projeleri arasında yer alıp zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılan aronyanın hasadı gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Emirhan Köyünde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde gerçekleşen süper meyve aronyanın hasat şenliğine Başkan Hürriyet’in yanı sıra Kocaeli Ziraat Odası Meclis Başkanı Hasan Aktay, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Emirhan Mahalle Muhtarı Turan Aslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İzmit’i aronyanın vatanı haline getirmek istediğini söyleyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Aronya Bahçemizdeki hasat şenliğini hep birlikte kutlamak istedik. Aronya meyvesini önemsiyoruz. Bu kente alternatif bir ürün olması için yaklaşık üç yıldır çabalıyoruz. Süper meyve olarak adlandırılan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyip birçok üründen daha fazla antioksidan değeri taşıyan aronya, bu bölgenin havasına, suyuna çok uygun. Çiftçilere alternatif bir ürün. 3 yıl önce bu ürünün ekimini yaptık. Normalde bu ürünün meyve vermesi 5 seneyi buluyor. Ama topraklarımız o kadar verimli ki, 2 yılda hasat yapabildik. Bu sene hasat şenliğini halkımız ile yapalım istedik. Belki de yıllar sonra İzmit, aronyanın vatanı haline gelir" dedi.

İki yıl boyunca, 18 çiftçimize toplamda 200’er adet fideyi hibe olarak verdik, böylece onlar da aronyanın mucizevi dünyasına adım atmış olduğunu anımsatan Başkan Hürriyet, "Katma değeri yüksek ürünleri bu topraklarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bizler İzmit olarak, topraklarımızın, çiftçilerimizin ve bu değerli projemizin arkasındayız ve büyümesini sağlamak için elimizden geleni de yapacağız. Bu yılki hasat şenliğimizde 1500 kg’lık rekolte beklentisiyle, emeği geçen herkesin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu sene geçen seneden daha fazla ürün hasat etmeyi düşünüyoruz. Kalanını da sosyal tesislerimizde satışa sunacağız" diye konuştu.

İzmit’in topraklarına, İzmit’in emekçilerine güvendiğini söyleyen Başkan Hürriyet, hep birlikte daha nice bereketli hasatlara ulaşmayı diledi.

Hasat etkinliğinde konuşan Emirhan Mahalle Muhtarı Turan Aslan da, “Bu zamana kadar babadan gördüğümüz ürünleri ekiyorduk. Değişik ve farklı ürünler de denemek istiyorduk. Bizi bu konuda İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet teşvik etti. Aronya bahçesinin köyümüzün tanıtımı içinde büyük katkısı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.