Balıkesir’de bir kafede oturan kadının çantasını soğukkanlılıkla çalan 19 yaşındaki şüpheli, Kocaeli’de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir’in Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede pencere kenarında oturan kadın müşterinin masada bulunan çantasını, sokakta yürüyen bir şahıs açık pencereden uzanarak alıp kaçtı. Kafede bulunan müşterilerin şüpheliyi kovalaması sonucu şahıs ara sokakta çaldığı çantayı yere bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; 9 iş yerinden yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamera görüntüsü, KGYS ve PTS kameraları geriye dönük olarak izlendi. Şahsın olaydan sonra Balıkesir şehirlerarası otobüs terminalinden Kocaeli’ye gittiği belirlendi. Şahsın kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarda K.A. (19) isimli kişi olduğu, 21 Ağustos 2024 tarihinde öğlen saatlerinde Kocaeli’den otobüs ile Balıkesir’e geldiği tespit edildi. Kocaeli’de ikamet ettiği belirlenen şahsa yönelik, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 24 Ağustos günü yapılan çalışma neticesinde K.A. yakalandı. Şüpheli şahıs suçunu kabul ettikten sonra, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Kocaeli Kandıra Cezaevine teslim edildi.