Bursa’nın İnegöl de sulama göletine düşen 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay İnegöl’ün Dipsizgöl mahallesindeki sulama göletinde meydana geldi. Gölet kenarından geçen vatandaşlar, gölet içerisinde mahsur kalmış 6 keçi ile köpeği gördüler. Yaklaşık 2 gündür su içinde mahsur kalan küçükbaş hayvan ve köpeğin kurtarılması için vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdiler. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, halatlarla girdikleri gölde mahsur kalan 6 keçi ile köpeği sırayla çıkardılar. Kurtarılan hayvanların 2 gündür gölette mahsur oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri keçilerin kulak küpelerinden sahibine ulaştılar. Deydinler Mahallesi’nden sürüden ayrılarak Dipsizgöle kadar geldikleri öğrenilen keçiler, sahibi Şerafettin Şimşek’e teslim edildiler.

Hayvanların kurtarılma anı ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.