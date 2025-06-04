Dünya Süt Günü münasebetiyle Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulunda bulunan öğrencilerin katılımıyla süt günü kutlandı.

Balıkesir’de Dünya Süt Günü kutlandı. Gökçeyazı Tarım Kalkınma Kooperatifleri Başkanı Şenol Uzan, "Bugün burada dağıttığımız sütler sadece bir içecek değil; sizlerin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Unutmayalım süt içmek sadece sağlıklı olmak değil, aynı zamanda güçlü bir gelecek inşa etmektir. Her gün bir bardak süt içmek vücudumuza ‘Seni önemsiyorum’ demek gibidir" diye konuştu.

Her yıl Haziran’da kutlanan Dünya Süt Günü, Balıkesir’in İvrindi İlçesi Gökçeyazı Mahallesi’nde bulunan Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulunda öğrencilerin katılımıyla süt içerek kutlandı.

Öğrencilere sağlıklı beslenme bilinci aşılandı

Etkinliğe; İvrindi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Deniz, Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya Okul Müdürü Serdar Şahin, okul öğretmenleri, Gökçeyazı Tarım Kalkınma Kooperatifi temsilcileri, teknik personel ile birlikte Gökçeyazı Tarım Kalkınma Kooperatif Başkanı Şenol Uzan ve Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulu öğrencileri katıldı. Dünya Süt Günü programında öğrencilere paket süt ikram edilirken, sağlıklı beslenme bilinci aşılanmaya çalışıldı.

İvrindi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Deniz, öğrencilere sütün önemi ile ilgili bilgiler verdi. Deniz, "Sevgili öğrenciler dünya süt günü için düzenlenen Gökçeyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin düzenlemiş olduğu programa hoş geldiniz. Sütün dünyadaki insanların beslenmesi önemi çok büyüktür. Dengeli bir besin kaynağıdır. İnsanın ihtiyaç duyduğu vitaminlerin içinde bulunduğu süt çocuklarımız için çok önemli bir yer tutmaktadır" dedi.

Başkan Uzan: Güçlü bir gelecek inşa ediyoruz

Gökçeyazı’da düzenlenen programda, özellikle çocuklarda süt tüketiminin teşvik edilmesi ve süt ürünlerinin sağlık açısından önemi vurgulandı. Etkinliğe büyük katkı sağlayan Gökçeyazı Tarım Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şenol Uzan, "Bugün burada dağıttığımız sütler, sadece bir içecek değil; sizlerin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Unutmayın; süt içmek sadece sağlıklı olmak değil, aynı zamanda güçlü bir gelecek inşa etmektir" dedi.

Başkan Uzan konuşmasında sütün önemine değinerek, "Süt, doğanın bize sunduğu en değerli besinlerden biridir. Özellikle büyüme çağındaki siz çocukların güçlü kemikler, sağlıklı dişler ve kuvvetli bir bağışıklık sistemi için düzenli süt tüketmeniz önemlidir" diye konuştu.

Gökçeyazı Tarım Kalkınma Kooperatifleri Başkanı Şenol Uzan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün burada, Dünya Süt Günü’nü hep birlikte kutlamak için bir araya geldik. Sevgili çocuklar, her gün bir bardak süt içmek, sizi hem daha sağlıklı hem de daha enerjik yapar. Süt, sadece fiziksel gelişiminize değil, aynı zamanda zihinsel gelişiminize de katkı sağlar. Derslerinize daha iyi odaklanmanıza, oyun oynarken daha dinç olmanıza yardımcı olur. Her gün bir bardak süt içmek, vücudumuza "Seni önemsiyorum" demek gibidir.

Başkan Şenol Uzan: Güçlü bir gelecek inşa ediyoruz

Bugün burada dağıttığımız sütler, sadece bir içecek değil; sizlerin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Unutmayın; süt içmek sadece sağlıklı olmak değil, aynı zamanda güçlü bir gelecek inşa etmektir.

Bu vesileyle, Dünya Süt Günü’nü kutluyor, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunan cefakar ve fedakar tüm üreticilere teşekkür ediyorum. Hep birlikte, sağlıklı yarınlar için süt içmeyi unutmayalım.

Hepinize süt gibi tertemiz, sağlıklı, neşeli günler diliyorum!"

1 Haziran Dünya Süt Günü için düzenlenen etkinlik, öğrencilerin okumuş oldukları şiirlerin ardından süt dağıtımı ile son buldu.