Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tam zamanlı kreşlerden biri olan Kumluca Gündüz Bakımevi ve Kreşi, yılsonu etkinliği ve mezuniyet töreniyle öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı kreşte eğitim gören minikler için Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, minik öğrenciler sahne performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Dans, şarkı ve drama gibi çeşitli etkinliklerde hünerlerini sergileyen çocuklar, yıl boyunca öğrendikleri becerileri velilerine ve davetlilere sundu.

Veliler ve davetliler, öğrencilerin gösterilerini ilgiyle izlerken, çocukların heyecan ve mutluluğuna ortak oldular.

Gösterilerin ardından, mezuniyet töreni düzenlendi.

6 yaş grubu öğrencilerine diplomaları, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Kreş Sorumlusu ve öğretmenler tarafından takdim edildi.

Diplomalarını alan minikler, keplerini hep birlikte havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Tören sonunda aileler, çocuklarının bu özel anını ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi.