Edremit Körfezi yöresinde fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Burhaniye’de plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle 5 yük gemisi de körfeze sığındı.

Edremit Körfezi’nde dünden beri devam eden yoğun lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, Öğretmenler Mahallesi’nde plajı aşan deniz suları kordon boyu caddesini göle çevirdi. Belediye işçileri caddedeki suları boşaltmak için tıkanan rögarları açarken, iş makineleri de Öğretmenler Mahallesi ve Ören Plajı’nda deniz kenarına kumdan barikatlar oluşturdu. Fırtına nedeniyle yollarına devam edemeyen 5 adet yük gemisi ise Edremit Körfezi’ne sığındı.