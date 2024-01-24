Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber kadınlar imece usulü erişte, yufka ve çeşitli hamur işleri yapımına başladı.

Özellikle geleneksel lezzet erişte ve yufkanın sahurda tok tutması nedeniyle yöre halkı tarafından kış aylarında ve Ramazan ayında tercih ediliyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan erişte ve yufka için kadınlar Yörük çadırında toplanıp imece usulü erişte ve yufkalarını hazırlıyor. Hazırlanan hamurlar sac üzerinde kurutuluyor. Bir süre bekletilen hamurlar ince ince kesilip kurumaya bırakılıyor.

Erişte halini alan hamur kurutulduktan sonra iftar ve sahur sofraları için hazır hale geliyor. Özellikle tok tutması sebebiyle tercih edilen erişte ve yufka Ramazan ayı öncesi kimi vatandaş tarafından hazır satın alınırken kimileri de imece usulü kendisi yapıyor.

Geleneksel yöntemlerle hazırlıklarını yaptıklarını, bir kısmının da Akpınar Yaşam Merkezinde satışa sunulduğunu belirten Fatma Oya Kocataş “Bugün komşularımızla toplandık. Yörük çadırında makarnalarımızı yaptık. Öğlen başladık bu saat oldu daha hala makarnanın sonuna geliyoruz. Makarnamızın içine un, süt, yumurta, yoğurt koyduk. Bunları böyle pişiriyoruz bu şekilde, bunları ince ince kıyıyoruz. Kıydıktan sonra mendillere koyuyoruz, seriyoruz ve kurutuyoruz.”

Her yıl Ramazan ayına yakın erişte ve yufka yaptıklarını belirten Halime Demirel “Her gün bir arkadaşımıza makarna yapıyoruz, yufka yapıyoruz. Bugün Yörük çadırında Oya arkadaşımıza, komşumuza yapıyoruz. Çocuklarımıza, ailelerimize bilhassa Ramazanda ev makarnası, köy makarnası lezzetli olduğu için her sene böyle Ramazana yakın yiyeceğimizi hazırlıyoruz. Ramazanda afiyetle yiyoruz” dedi.