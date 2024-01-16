Burhaniye ilçesinde, gece boyu aralıklarla yağan yağmur Karınca deresini taşırırken, bazı köy yollarına da zarar verdi. Burhaniye Belediyesi zarar gören yollarda çalışma başlattı.

Burhaniye’de, gece boyu aralıklarla yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Madra dağından doğan Karınca deresi bazı yerlerde taşarken, köy yollarını da bozdu. Karadere köyünde Karınca deresi köy içindeki yolun altını oyarken, Subeylidere köyünde ise köprüyü aşan sel suları yolu çamura çevirdi. Bazı araçlar çamura saplanırken, belediye ekipleri yolları tamir etmek için çalışma başlattı.