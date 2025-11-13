Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, bu dönemde yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izliyor. Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda da uyarılarda bulunuluyor. Bakanlık, alışveriş öncesinde gerçek ihtiyaçların belirlenmesi, farklı satıcılar arasında fiyat karşılaştırması yapılması ve “şok indirim”, “en düşük fiyat” gibi iddiaların doğruluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan alışveriş sitelerinde güvenlik unsurlarının (SSL, 3D Secure) bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve “1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” gibi koşullu kampanyaların detaylarının dikkatle okunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bakanlık, aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetleri titizlikle değerlendirdiğini belirterek, vatandaşların şüpheli kampanya veya reklamlarla karşılaştıklarında başvurularını Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun resmi internet sayfası üzerinden iletebileceklerini hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla Kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarını kararlılıkla takip edeceğini belirtti.