Burhaniye ilçesinde, son günlerde 40 dereceyi bulan sıcaklar vatandaşları bunaltırken, merada otlayan hayvanları olumsuz etkiledi. Orjan Tatil sitesi yakınında otlayan inekler de aşırı sıcaktan bunalırken, soluğu denizde alıyor.

Orjan sahillerinde inek otlatan Kadir Korkak, sıcaktan bunalan ineklerin günde iki kez denize girdiklerini söyledi. İneklerin denize girmeyi alışkanlık haline getirdiklerini anlatan Korkak, 15-20 dakika serinleyen ineklerin kendiliğinden denizden çıktıklarını söyledi. 52 yaşındaki Kadir Korkak, ineklerin denizden çıktıktan sonra daha iyi otladıklarını anlattı. Kardeşinin ineklerinin çobanlığını yaptığını anlatan 1 çocuk babası Kadir Korkak, “ Ben burada kardeşimin ineklerine bakıyorum, otlatıyorum. Buralarda inekler sıcaktan çok bunalıyorlar. Kendiliğinden denize giriyorlar, çıkıyorlar. İnekler denize girdiği için bende memnun oluyorum. Onlar serinleyince daha güzel yayılıyorlar. Günde 2 kez filan girip çıkıyorlar. Hayvanlarda insanlar gibi bunalıyor. Sıcaktan denize girip serinliyorlar” dedi.