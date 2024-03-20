Balıkesir’de şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 594 bin 475 oldu. Türkiye’de şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK’ ten yapılan açıklamada Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 594 bin 475 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye’de şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 39’7’si otomobil, yüzde 43,7’si motosiklet, yüzde 9,4’ü kamyonet, yüzde 3,8’i traktör, 2,1’i kamyon, yüzde 0, 8’i minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.