Olay bugün öğlen saatlerinde Balıkesir-Edremit yolu Çağdaş Kent geçince meydana geldi. 81 plakalı tır Çağdaş Kent civarında tek taraflı trafik kazasında yan yattı. Kaza sonucu tırın yan yatması ile yola yakıt sızıntısı nedeni ile itfaiye ekipleri ve polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ve Sağlık ekipleri kaza yaparak, yan yatan tırdan sürücü M.Y’ yi uzun süren çalışma sonucu yaralı olarak 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yan yatan tırı yoldan kaldırdıktan sonra yol yakıt atıklarından temizlendi. Bu arada trafik Naipli kırsal mahallesi üzerinden istikametinden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA