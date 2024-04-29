Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mustafa Dağ (42) idaresindeki 10 UF 635 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç karayolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde Z.A.E yönetimindeki 35 ARL 888 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Dağ, Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Dağ’ın aracındaki A.B., N.K., İ.B. ile diğer araç şoförü ve A.A.S.’de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan, A.B., N.K., İ.B’ nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.