Balıkesir’in Gönen ilçesinde tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gönen ilçesi, Hacıvelioba Mahallesi, Balya-Gönen Karayolu üzerinde çift taraflı trafik kazası meydana geldi. M.Z.E. (47) hakimiyetindeki 63 ACA 432 plakalı tırın arka kısmına takılı 63 NB 396 plakalı dorsesi, kayarak karşı istikamette seyir halinde olan F.A. (36) idaresindeki 06 TTH 90 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü F.A. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. F.A. ve araçta yolcu olarak bulunan M.A (64) ile S.I (43) ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tır şoförü M.Z.E. ise kazada yara almadı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.