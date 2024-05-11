Sakaryaspor teknik heyet ve futbolcularından oluşan kafile, deplasmanda oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasına Rüstemler Tesisleri’nden meşale ve tezahüratlar eşliğinde uğurlandı.

Trendyol 1. Lig’in son haftasında Sakaryaspor bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Yarım asırlık Marmara derbisinde ezeli rakipler 39. kez kozlarını paylaşacak. Galip gelmesi durumunda play-offlarda direkt olarak final oynayacak Sakaryaspor’da kafile, saat 16.00’da Kocaeli’de oynanacak karşılaşma için yola çıktı.

Tesislere gelen taraftar grubu Tatangalar, kritik maç öncesi yeşil-siyahlı takıma coşkulu bir uğurlama düzenledi. Kafile, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Kocaelispor maçı için yola çıktı.