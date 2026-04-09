İlk kazada, bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine gelen ekipler trafiği kontrollü şekilde sağladı. Aynı bölgede yaşanan ikinci kazada ise iki otomobil çarpışırken kazaların aynı noktada gerçekleşmesi, sürücülerin yol ayrımında şerit kullanımına dikkat etmediği iddialarını gündeme getirdi.



Öte yandan, trafik ekiplerinin şerit ihlali nedeniyle cezai işlem uyguladığı belirtildi. Yaşanan kazaların ardından sosyal medyada görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte, "kim hatalı?" tartışmaları da başladı. Vatandaşlar, söz konusu yol ayrımında gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.