"İlköğretim Haftası" Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de tüm okullarda coşku, heyecan ve yeni umutlar ışığında düzenlenen törenlerle kutlanıyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası Kutlama Programı kapsamında ilk olarak İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla Atatürk İlkokulunda düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşması yapan İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir öğrencilere seslenerek şunları kaydetti:

“En büyük hazine olan bilgiye ulaşmak için büyük bir heyecan ve merakla çalışmanızı, her zaman doğruyu ve iyiyi aramanızı temenni ediyorum. Sizlerin başarısı, ülkemizin başarısıdır. Aldığınız eğitimle, yarınlarımızı şekillendirecek, ülkemizi daha ileriye taşıyacaksınız. Derslerinize dört elle sarılmalı, merak etmeli, araştırmalı ve öğrenmekten asla vazgeçmemelisiniz. Sizlere olan inancımız tamdır. Bugün, sizlerin eğitim hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfayı bilgiyle, sevgiyle, milli ve manevi değerlerimizle, azimle ve çalışkanlıkla dolduracağınıza inanıyorum. Gözlerinizdeki parıltı, umut dolu bakışlarınız ve öğrenme hevesiniz geleceğe dair güvenimizi artırmaktadır.”

Vali İsmail Ustaoğlu, “Öğrencilerimizin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlâkî bakımdan çok yönlü yetiştirilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sabır, emek ve samimiyet isteyen yeni bir sürece girilmiştir. Bu eğitim öğretim yılı itibarıyla kademeli olarak uygulamaya alınacak yeni müfredatla sosyal ve kültürel etkinliklere öğrenci katılımı desteklenecektir. “Göz bebeği evlatlarımız; aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.” vurgusuyla sözlerine devam eden Valimiz Sayın Ustaoğlu, “Evlatlarımızın mutlu ve huzurlu yarınları için hayatın tamamını okul gören bir toplum hedefiyle ailelerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her çocuğumuz ayrı bir cevher, her öğretmen ayrı bir imkandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milleti için yaptığı hızlı, köklü ve nitelikli değişimleri en başta eğitim alanında yapmıştır. Millî ve manevî değerlerine sadık bir neslin inşa edilmesinde kıymetli öğretmenlerimize bu yolda önemli görevler düşmektedir“ ifadelerini kullandı.