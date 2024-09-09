Büyükşehir, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde sınıflarına kavuşan öğrenciler için okul önlerinde gerekli tüm önlemleri aldıBURSA (İGFA) - 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. 3 aylık bir tatilin ardından okullarına kavuşan öğrenciler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, okul önlerinde tüm önlemleri aldı.

ZABITA OKUL ÖNLERİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri okulların ilk gününden itibaren İzmit ve Gebze ilçesinde 25 personelle görev başındaydı. Okul önlerinde ve ana caddelerdeki kritik noktalarda görev yapan Zabıta ekipleri, şehir içinde trafik probleminin yaşanmamasını sağladı.

OKUL ÖNLERİ VE ANA CADDELER

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde görev yaptı. Ekipler okul önlerinde öğrencilerin yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarını sağladı. Trafik Zabıta ekipleri ayrıca şehrin çeşitli noktalarındaki ana caddelerde trafik yoğunluğunda problem yaşanmaması için Emniyet ekipleriyle koordineli bir çalışma yürüttü.