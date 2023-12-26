Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 bin 617 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı, titizlikle yürüttüğü emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde kaçak/sahte alkollü içki satışına engel olunması amacıyla 103 ekip ve 312 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler 284 işyerini kontrol ederken 2 bin 383 şahsı sorguladı. Operasyonda araması bulunan 1 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 4 işletme, 5 ikamet, 2 depo, bir bağ evi ve 2 araçta yapılan aramalarda bin 625 litre şarap, 521 litre rakı, 245 litre etil alkol, 192 litre viski, 50 litre alkol aroması, 30 alkol kiti, 4 litre votka, toplamda 2 bin 617 litre kaçak alkollü içki ve 50 alkol aroması ele geçirildi. Olaylara karışan 11 şüpheli hakkında ise idari işlem başlatıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı yılbaşına kadar operasyon ve uygulamalarının artarak devam edeceğini vurguladı.