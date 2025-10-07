Geçtiğimiz yılın devre arasında Fatsa Belediye’den transfer edilen tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kara, yaşına rağmen sergilediği futbolla büyük beğeni topluyor. 2024-2025 sezonunun ilk devresinde Fatsa Belediyesi’nde 9 maçta forma giymesinin ardından devre arasında İnegöl ekibine katılan kanat bek oyuncusu Emre Kara, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.



Geçtiğimiz yıl Kafkasspor’u kümede bırakan oyuncular arasında bulunan Emre Kara, bu yılda takımı için en çok savaşan ve mücadele eden örnek isimlerden biri oldu. Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın vazgeçmediği isimlerden biri olan Emre Kara, bu sezon oynanan 6 maçın 6’sında da ilk 11’de şans bulurken, birde gol atma başarısı gösterdi.



Son oynanan Kartal Bulvarspor maçında, Yusuf Akdemir’in kırmızı kartla oyundan atılması esnasında hakeme yaptığı itiraz nedeniyle oyundan atılan oyuncu, bu sezon ilk kez Silivrispor ile oynanacak olan deplasman maçında formasından uzak kalacak.

EMRE KARA KİMDİR?

2 Nisan 1984 yılında Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde dünyaya geldi. İlk resmi maçını 20 yaşındayken Beşikdüzüspor formasıyla çıktı. 2 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Kahramanmaraşspor’a transfer oldu. Kahramanmaraş’ta yeterince forma şansı bulamadı. Bir sezon sonra Beykoz Anadolu’ya imza attı. İstanbul ekibinde 2 sezon istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Altınordu’nun yoğun ilgisi üzerine 26 yaşında İzmir ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir macerasının ardından birer yıl arayla Ankaragücü, 52 Orduspor, Zonguldak Kömür, Diyarbekirspor ve Beykoz Anadolu formaları giydi. 31 yaşına geldiğinde Zonguldak Kömürspor’a geri döndü ve 3 yıl istikrarlı bir şekilde forma giydi. 34 yaşına geldiğinde ise Fatsa Belediyespor’a imza attı. 1,5 yıl burada top koşturan oyuncu, son olarak ise İnegöl Kafkasspor’a transfer edildi. Kariyerindeki 437 maçın 398’sinde ilk 11’de sahaya çıkan Emre Kara, bu maçlarda 42 gol atarken, 57 sarı kart ile 3 kırmızı kart gördü.