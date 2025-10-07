Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan camilere ziyaretlerde bulundu. Mahalle teşkilatları, camilerde görev yapan imam hatip ve müezzinleri ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu.

Yapılan ziyaretlerde, din görevlilerinin toplumsal birlik ve kardeşliğe sundukları katkı vurgulandı.

“HOCALARIMIZ, KARDEŞLİK KÖPRÜSÜNÜN MİMARLARIDIR”

Ziyaretler kapsamında açıklama yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, din görevlilerinin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Saadet Partisi olarak, Milli Görüş çizgisinde, din görevlilerimizin milletimizin irşad rehberi olarak sundukları emeklerini her daim takdirle karşılıyoruz. Kıymetli hocalarımız sadece ibadetin değil, kardeşlik ve birliktelik köprüsünün de mimarlarıdır. Bu vesileyle manevi hizmet erleri olan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, dualarını bekliyorum.”

MANEVİ DAYANIŞMA MESAJI

Parti teşkilatı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın manevi birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, bu tür ziyaretlerin toplumsal bağları kuvvetlendirdiğini ifade etti.