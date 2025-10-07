AK Parti'den iki dönem milletvekilliği yapan Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alındığını duyurmuştu.

Hüseyin Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkartılan Kocabıyık tutuklandı.

İhraç Edilmişti

Geçtiğimiz aylarda AK Parti MYK’nın kararı doğrultusunda Kocabıyık partiden ihraç edilmişti.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF'de tamamladı.

AÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.

2004-2006 yıllarında yüksek Politikar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürüttü. Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. Analitik Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığını yürüttü. Sosyal-siyasal-ekonomik ve uluslar arası ilişkilere dair araştırmaları yönetti ve analist olarak çalıştı.

2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu. Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı. TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir.