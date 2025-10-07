Göreve başladığı günden itibaren sosyal medyada kendisine iletilen sorunlara yönelik yapılan müdahaleleri “Gereği Yapıldı” etiketiyle paylaştığını hatırlatan Yerlikaya, bu yaklaşımı şimdi dijital bir platforma taşıdıklarını ifade etti.

Yerlikaya, “Bunu yaptığımızda hataların daha az yaşandığı, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölümden oluşuyor: asayiş ve trafik. Örneğin bir esnaf bir ihlal gördüğünde görüntüleyip bize gönderecek. Biz de gereğini yapıp hem o kişiye hem de ekranı izleyen herkese sonucu göstereceğiz.” dedi.

Trafik kurallarına uymanın artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Şehirler büyüdü, artık nüfusun yüzde 90’ı şehirlerde yaşıyor. Yollarımız iyi, imkanlarımız var. Ancak kurallarla ilgili oyalanacak vaktimiz yok. Caydırıcı kuralların uygulanmasında her gecikme, can kaybı demektir.” ifadelerini kullandı.

Gereği Yapıldı Uygulamasının Öne Çıkan Özellikleri:

* Trafikte çekilen görüntüler, resmî delil olarak kabul edilecek.

* Vatandaşlar ihlalleri doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sistemine yükleyebilecek.

* Yapılan her ihbarın sonucu, bildirim yapan kişiyle paylaşılacak.

* Şiddet, saldırı veya tehlikeli sürüş gibi durumlara anında müdahale edilecek.

* Uygulama, EGM Mobil altyapısıyla entegre şekilde çalışacak.

Yeni uygulamanın kısa süre içinde vatandaşların kullanımına sunulması ve trafik ile asayiş ihlallerinin önlenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.