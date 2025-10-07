2025-2026 sezonunda şu ana kadar oynanan 7 lig maçında 10 gol, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 5 gol kaydetti.

Ligde maç başı 1,4 gol ortalaması yakalayan bordo beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası eleme maçlarında ise maç başı 2,5 gol ortalaması yakaladı. Sultan Su İnegölspor forması giyen oyunculardan 10'u direk gol katkısı yaptı.



22 yaşındaki savunma Oyuncusu Ruhan Arda Aksoy, kupa maçında Ezinespor'a 1 gol, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Afkan, lig maçında Karacabey Belediyespor ve SB Ankaraspor'a birer gol atarak toplamda 2 gol, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taner Gümüş, lig maçlarında Karacabey Belediyespor, Karaman FK ve Kastamonuspor'a birer gol atarak toplamda 3 gol, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Dönertaş lig maçlarında Karaman FK ve Kastamonuspor'a birer gol atarak toplamda 2 gol, 21 yaşındaki Hasan Alp Altınoluk lig maçında Şanlıurfaspor'a 1 gol, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Mete Tetik lig maçında Batman Petrolspor'a 1 gol, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Duran Ziraat Türkiye Kupası eleme maçında Küçükçekmece Sinopspor'a 1 gol, 34 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Ozan Lig maçında Kastamonuspor'a 1, Ziraat Türkiye Kupası eleme maçında Küçükçekmecespor'a 2 gol atarak toplamda 3 gol ve 28 yaşındaki forvet oyuncusu Özcan Aydın Ziraat Türkiye Kupası ele maçında Ezinespor'a 1 gol atan oyuncular oldular.