Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik sorunlarını en aza indirmek ve daha konforlu bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla il genelinde 501 kilometre yatay çizgi ve 168 adet yaya geçidi çalışması gerçekleştirildi. Toplam 15 bin 878 adet düşey levha, delinatör, yol kenar dikmesi ve omega direk montajı yapan ekipler, trafik güvenliğini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir genelinde çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yaya ve araçların trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmak için yatay yol çizgi, düşey levha montajı, yol kenar dikmesi ve omega direk montajlarına devam ediyor. Sıcak asfalt serimi ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı yollar başta olmak üzere çizgileri silinen tüm yollarda yapılan çalışmalarla levha ve çizgilerin görünürlüğünün artırılıyor.

Tüm ilçelerde çalışma

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Burhaniye’nin Ören Mahallesi’nde, Sındırgı ilçe merkezinde, Bandırma Eti Maden yan yol çizgisi ve il merkezinde Gençlik Merkezi bölgesinde yol çizgi çalışması gerçekleştirildi. Yıpranan ve silinen yol çizgileri yenilenerek, sürücü ve yayaların daha konforlu bir ulaşım imkânına sahip olmaları sağlandı. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Altıeylül’ün Karamanköy kırsal mahallesinde trafikte seyreden araçların hızını önlemek ve yaya güvenliğini artırmak için yapılan hız sınırlayıcı kasislerin zemin boyama işlemleri gerçekleştirildi.

669 kilometre alanda çizgi çalışması

Savaştepe otobüs terminalinde peron ve otopark çizgi çalışmalarını tamamlayan ekipler, şehir merkezindeki sorumluluk alanlarının bulunduğu yerlerde yaya geçidi boyama çalışmaları da yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 20 ilçede toplam 501 kilometre yatay yol çizgi çalışması ve 168 kilometre yaya geçidi çizgi çalışması gerçekleştirildi. İl genelinde 5 bin 296 düşey levha, 2 bin 883 delinatör montajı yapan ekipler, 3 bin 993 omega direk ile çalışmalarını sürdürdüler.