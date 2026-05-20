Malezya merkezli küresel video oyun yayıncısı Gravity Game Unite SDN. BHD., Ragnarok Zero: Global için açık beta testinin (OBT) başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; Gravity Co., Ltd. tarafından resmi olarak lisanslanan Ragnarok Zero: Global, klasik MMORPG ruhunu korurken oyun deneyimini modernize eden geliştirilmiş iyileştirmelerle orijinal Ragnarok Online deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Gravity Game Unite Başkanı Harry Choi, "Ragnarok Zero: orijinal Ragnarok deneyimine yeni bir bakış açısı getirirken, oyunu günümüz oyuncuları için daha da iyileştirme çabalarımızı yansıtıyor" dedi.

Kaynak: İHA