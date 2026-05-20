Sipariş notunda dini değerlere, Türk bayrağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve şehitlere yönelik ağır hakaret içerikli ifadelerin yanı sıra, okullara yönelik şiddet tehdidinde bulunulduğu görüldü. Mesajda ayrıca kamu düzenini hedef alan provokatif söylemlere de yer verildi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ekran görüntüsü sonrası çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterirken, olayın ilgili kurumlara bildirildiği öğrenildi.

Şahıs siparişin açıklama kısmına ise şu ifadeleri kullandı;

“Ben Ahmet E. B. Türkiye, Erdoğan, AK Parti düşmanıyım ve Kahramanmaraş katliam destekçisiyim. Bu ülkede hiçbir yasa bana dokunamaz, yargılayamaz. Eğer bana çalışmazsanız eylem yapıp, bütün okulları tarayıp patlatacağım. Allah’ınızı, Kuran’ınızı, vatanınızı, bayrağınızı, Atatürk’ünüzü, şehitlerinizi …”

Kaynak: Haber Merkezi