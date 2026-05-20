Öğrenciler, kırsal Konurlar kırsal mahallesinde düzenlenen etkinlikte köy halkına yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ücretsiz bıçak bileme hizmeti sundu.



Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okulda edindikleri mesleki bilgi ve becerileri sahada uygulama fırsatı bulurken, vatandaşların günlük yaşamda kullandıkları kesici aletlerin bakımını da titizlikle gerçekleştirdi.

Köy halkı tarafından memnuniyetle karşılanan çalışma, meslek liselerinin topluma sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.