Balıkesir’in Marmara ve Avşa adalarında yaşanan iki ayrı sağlık vakasında rahatsızlanan vatandaşlar, olumsuz hava ve deniz koşullarına rağmen Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, denizdeki ağır şartlar nedeniyle deniz yoluyla müdahalenin mümkün olmaması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik’e ait TCSG-501 kuyruk numaralı helikopter sevk edildi. Helikopterle gerçekleştirilen operasyon kapsamında, rahatsızlanan kişiler bulundukları adalardan alınarak Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’na nakledildi.

Tahliye edilen vatandaşlar, üsse inişin ardından hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine bilinçleri açık şekilde teslim edildi. Zamanla yarışılan bu süreçte tıbbi tahliyelerin hızlı ve emniyetli biçimde tamamlanması büyük önem taşırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.